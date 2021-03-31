黎智英涉刑恐東方記者案上訴拖半年　議員轟律政司歎慢板欠交代

壹傳媒黎智英2017年於維園舉行的六四集會上，涉用粗口恐嚇東方報業集團(下稱東方)男記者一案，早前在有相有片佐證下，裁判官鍾明新裁定黎刑事恐嚇罪名不成立，黎被「放生」，其後律政司在上訴限期的最後1日、即去年9月17日提出上訴，惟事隔逾半年，該案仍未訂下聆訊日期。有議員批評律政司和司法機構一拖再拖，無法彰顯公義，更予公眾「個別人士有特權」的觀感。

立法會司法及法律事務委員會委員葛珮帆批評司法機構和律政司處理速度慢，形容事件「拖到咁慢，令公義不能彰顯」。她狠批律政司早前延至上訴限期的最後1日才提出上訴，做法不恰當，市民會擔心律政司內部有政治立場等「人為因素」影響檢控或上訴的決定，公眾亦會生出「個別人士有特權」的觀感。

她又強調該案僅屬冰山一角，過去她亦收到許多市民投訴有關問題，重提昨（30日）出席立法會會議期間，向申訴專員反映律政司檢控速度慢的問題，令許多案件拖了很長時間仍未起控或上訴，敦促司法機構和律政司不要再歎慢板，抱住「拖得就拖」處理案件。