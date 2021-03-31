關愛基金明起接受4人或以上住戶申請一次過生活津貼

關愛基金明（1日）起，接受第二輪4人或以上住戶的津貼新申請。

合資格基層家庭租屋難，關愛基金宣布，明日（1日）起展開第二輪「非公屋、非綜援的低收入住戶一次過生活津貼」項目（2021年項目）申請，4人或以上住戶可向基金提交新申請。

政府指，受惠住戶須以月租形式租住私人樓宇、工業大廈、商業大廈或由非政府機構營辦的社會房屋等，及每月入息須不超過指定限額，沒有領取綜合社會保障援助及沒有在香港擁有任何物業。當中4人租戶入息限額不得超過33500港元，租金上限不得超過16,750港元。

曾受惠於去年推行的首輪項目的合資格住戶可再次受惠。當中四人或以上住戶將於下月起陸續收到秘書處發出的確認符合受惠資格通知信。如舊申請住戶仍然符合2021年項目的受惠資格，須於5月31日或之前填妥夾附於通知信的回條及附錄（如適用），待確認資格。

就今年項目的津貼金額，一人住戶津貼金額為4500港元，二人住戶為9000港元，三人住戶則為12,500港元，四人住戶為14,500港元，五人或以上住戶則為15,500港元。