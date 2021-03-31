衞生署擬修訂中藥材有害殘留物限度標準　展開為期半年公眾諮詢

衞生署公布，就香港中醫藥管理委員會轄下中藥組，有關修訂中藥材有害殘留物限度發表公眾諮詢文件，就有關修訂中藥材有害殘留物限量標準的建議，邀請中醫藥業界及公眾人士提交意見。諮詢為期6個月，至9月30日為止。

衞生署表示，管委會負責實施有關中醫及中藥的規管措施，其中包括制定中藥材的有害殘留物限量標準。因應《中華人民共和國藥典》公布的相關標準已於去年12月實施，管委會轄下中藥組成立工作小組，就修訂本港中藥材有害殘留物限度(包括黃曲霉毒素、重金屬及有毒元素和農藥殘留量)及相關執行方案作全面審視和提供意見。

新標準下，管委會建議黄曲霉毒素B1的最高殘留量為每公斤5微克，而總黃曲霉毒素的最高殘留量為每公斤10微克；重金屬及有毒元素方面，按照每人每日服量，以砷，每日1,500微克、鎘，每劑3,500微克、鉛，每日179微克、汞，每日36微克為上限；農藥則按照使用的類型，限制最高殘留量每公斤藥材不得超過0.05至1毫克、而有機磷農藥則不容許有殘留。

工作小組經討論後，建議一系列修訂、諮詢和分階段實施的措施。中藥組經討論後接納工作小組建議，並就方案進行6個月業界及公眾諮詢。