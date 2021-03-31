被指通風差致爆疫　名潮食館澄清鮮風量達18立方米合標準

尖沙咀K11 Musea「名潮食館」早前出現超級傳播，群組累計54人染疫，其後更因鮮風量僅達牌照要求的三分之一，被商場終止租約。「名潮食館」代表今日(31日)連同室內環境測量專家開記者會，指香港大學專家團隊檢查當日因餐廳已停業，廚房抽風無開，故未能反映事實。店舖又列出獨立專家數據，指餐廳下層每人每小時鮮風量達18立方米，澄清符合要求。該食肆店長更稱，由於被迫離場，19名員工面臨失業，對此表示無奈及不忿，而公司目前未有打算採取法律行動。

協助「名潮食館」的室內環境測量專家羅國湧表示，餐廳分上下層，上層為廚房所在地，下層則主要為用餐區，共提供116個座位。測量數據顯示，店舖上層每小時換氣次數為12至18次，下層則每小時換氣次數為2.9至5次。按照牌照要求，即每人每小時的鮮風量達17立方米，而數據顯示，若下層坐滿人，每人每小時的鮮風量可達18立方米，證明鮮風系統符合標準。

問及為何與當日港大專家小組測試結果如此不同，羅解釋，或因政府專家到場當日，餐廳經已停業，上層廚房抽風沒有開啟，故當日的測試未必能反映現實環境。至於下層最低換氣次數，他指只有2.9次，低於食環署最新要求的6次，但不認為2.9次換氣次數少，因要視乎空間大小及使用人數。

「名潮食館」店長譚言西則稱，餐廳19名員工有10人確診入院，他們不旦要抵抗病毒，更面臨失業，業主要求餐廳在4月2日離場，員工對此感到無奈和不忿。他強調「名潮食館」並非爆疫源頭，形容事件屬「不幸」。