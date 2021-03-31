涉襲警美籍銀行家申擱置聆訊　官押後作決定

前年12月港鐵銅鑼灣站發生懷疑跳閘事件，一名休班警員想追截嫌疑人時與一名美籍銀行家糾纏，事後該名銀行家被控襲警及普通襲擊兩罪。被告早前向法庭表示，爭議警方和律政司濫用訴訟程序，申請擱置聆訊。裁判官林希維今（31日）在東區法院處理其申請，他聽取雙方陳詞後，就申請擱置聆訊一事押後至4月16日作裁決。

美藉銀行家BICKETT SAMUEL PHILLIP（35歲）被控一項襲警罪及一項作交替的普通襲擊罪。控罪指他於2019年12月7日，在港鐵銅鑼灣站近F出口梯間，襲擊警員1519。

被告一方提出申請擱置理據的理據指，涉案警員追捕一名於港鐵內跳閘的男生時，在沒有表明警察身份下用暴力控制對方，行為亦可構成刑事襲擊，質疑警方沒有對此進行正當調查。而且警方未能向辯方提供辯方要求的文件，包括一些港鐵站內的閉路電視片段，故認為不可能有公平審訊。

控方則指，警方主動從網絡及社交媒體上錄取有用片段，反映警方有主動調查。至於警方無法提供港鐵閉路電視片段一事，控方解釋因警方檢取片段時，不會向港鐵指明需要的片段之時間及鏡頭，結果沒有收到辯方要求的片段，現時片段亦因過時已被銷毀。