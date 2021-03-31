控罪書突刪被告多項資料限傳媒閱覽　司法機構稱保障私隱

港府不斷收緊傳媒採訪自由，近日除了以個人私隱為由限制公眾查閱公司登記冊程序，司法機構昨日（30日）亦鬼祟地刪去法庭供傳媒查閱的控罪書資料，包括控方案件主管、被告出生日期及地址等。司法機構回覆表示時承認，由昨日起實施此新安排，稱提供涉及私隱度較高的個人資料或會損害妥善執行司法工作。

傳媒一般於法院登記資料便可查閱當日聆訊的個案控罪書，控罪書會羅列被告姓名、性別、出生日期、年齡、職業、住址等資料，亦有控罪內容，以及警方案件主管的姓名及職級等，但昨日所有控罪書的上述資料大多被刪去。

司法機構表示，會不時檢視法庭運作，以妥善執行司法工作與司法公開的原則之間取得合理的平衡。以往會於聆訊當天，向傳媒提供被告人與控罪的基本資料，包括被告的姓名、控罪、被控罪行條文和罪行詳情；為便利傳媒報道於裁判法院開始審理的案件，亦會就這些案件盡量提供被告的年齡、性別、國籍及職業。

然而，因提供涉及私隱度較高的個人資料，或會損害妥善執行司法工作，以及與司法公開的合理理由不合比例，故由本月30日起，不會再提供被告人的出生日期、身份證號碼、地址以及控方主管人員的個人資料。司法機構指會繼續實施恰當的安排，確保司法公開和具透明度，以便利記者報道工作。