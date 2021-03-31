沉迷網上賭博先輸未來錢　18港青欠債60萬元　有人破產收場　

香港明愛家庭服務明愛展晴中心今日（31日）公布一項調查，了解疫情下賭徒參與網上非法賭博的情況，該中心指，去年2月至今年2月共收到330人求助，當中62人有參與網上賭博，有18人欠債60萬港元，更有人因此破產，情況嚴重，不少人更是「先賭未來錢」。

有關調查訪問了330位求助者，62位求助者曾參與網上賭博，男性居多，共有57名。年齡以19至25歲及30至39歲為主，共佔39人。62人中，有18人欠債60萬港元；其次有8人欠債超過20至30萬港元。受訪的參與賭博人士中，有9人完全沒有收入，6人收入為一萬港元或以下。

疫情下有不少人在家工作，從事文職的阿強亦是一員，父母本為他預備了置業的首期。但阿強在家工作後，每天工作日數由原本返5天減至1天，他透過互聯網接觸到足球外圍網站，得以無賭本的情況便「篤手指」參與賭博，高峰時一度贏得10多萬港元。

他形容過程刺激，即使倒輸100萬元，亦沒有阻止他沉迷網上賭博，最後變本加厲借貸，須母親代還債50萬元，不甘心下他再次賭博，終於破產收場。

中心呼籲市民切勿輕視網上非法賭博導致的沉迷上癮問題，建議警方加強打擊網上非法賭博，並與戒賭中心設立轉介機制，鼓勵參與網上非法賭博人士接受輔導。