圖癱瘓機場警需拔槍脫險　4男囚13至45個月

前年8月示威者癱瘓機場客運大樓，當晚一名警員遭10多名示威者圍毆，更被人奪去警棍，要拔槍示警才得以脫險。事後有4人被捕，其中2人早前承認暴動罪，餘下2人則經審訊後被裁定非法集結罪成。區院法官郭啟安今判處承認暴動罪的2人監禁45個月，被裁定非法集結罪成的2人則判監13個月。法官指事發於機場不但影響聲譽，亦會影響旅客訪港意欲，案件較一般街頭暴動嚴重。

32歲社區主任邱文勁和24歲港鐵技工葉文亮同承認一項暴動罪。另外兩名被告25歲廚師高穎康及24歲清潔工麥幸雄，則否認參與非法集結罪並被裁定罪成。邱、葉兩人被判囚45個月，而高、麥則被判囚13個月。負責此案的商業罪案調查科總督察陸振中指，警方尊重法庭裁決，認為刑期有阻嚇性且反映案件嚴重性，重申警方會嚴正執法。

法官判刑指本案為2019年修例風波引起的事件之一，惟法庭不會考慮背後政治因素，亦不會就此作出裁斷。法官指當日示威者集結及包圍車隊，又使用暴力及攻擊警方車輛，導致有警車嚴重損毀。法官認為示威者種種行為極具威嚇、侮辱及挑釁性，高、麥二人參與的非法集結，已引發其他暴力行為，亦挑動在場者的情緒，令當時情緒升溫及激發他人破壞社會安寧，之後更有警員被襲的情況出現。

受襲警員在追截示威者期間撞跌一名女子，欲扶起她時卻遭到包括邱、葉二人在內的10名暴徒圍毆。雖然過程較短，但警員寡不敵眾，最後更要擎槍才能制止群眾，若非有裝備保護，其受傷未必輕微。法官指不會容許襲警的行為，而且事件發生在機場，遠較一般街頭發生的案件嚴重，因而將量刑起點上調。法官指判刑須反映懲罰及阻嚇，在考慮了被告的背景等因素後將4名被告判囚。