專教院男生認暴動判囚4年　法官指鼓勵他人襲警

香港專業教育學院男學生於前年8月在荃灣參與反修例遊行期間，用雷射筆照向警察頭部。他其後乘港鐵離開，到深水埗另一示威現場後被捕。他早前在區域法院承認一項暴動罪，今（31日）被判處監禁4年。法官指被告雖沒有投擲汽油彈等，但他的出現鼓勵了在暴動現場的其他示威者向警方施襲，故最終判囚。

現年21歲被告蔡子聰，早前承認於2019年8月25日在荃灣楊屋道參與暴動。辯方於判刑前一度要求法庭考慮被告年輕等，希望可先替被告索閱勞教中心報告，但遭法官拒絕。

法官杜大衛判刑指本港於2019年6月至10月期間，經歷特殊及暴力的社會事件，程度及後更升級，多處出現堵路及襲警的情況，判刑不但須反映懲罰，亦要收阻嚇作用，以維護社會及公眾秩序。雖然被告犯案時只有19歲，需謹慎處理年輕被告的判刑，惟相較案件的嚴重性及須反映罪責等，被告年紀的考慮相對佔較小比重，故認為監禁是唯一選擇。

法官表示不接納被告是一時衝動犯事，亦不接納他聲稱當時正離開現場的說法，直指被告帶一身裝備離家，從荃灣離開後不但沒有回家，卻在深水埗出現，又在逃走的人群中被捕。暴動歷時約一小時，示威者不但無視警方警告，又有人投擲汽油彈等物品，更有片段顯有汽油彈被擲到在場採訪記者旁，可見對現場警員、記者及途人等均有潛在危險。雖然被告沒有投擲汽油彈等，但他的出現鼓勵了在暴動現場的其他示威者向警方施襲，最終判監4年。