長假未到主題樂園已逼爆　網民憂假期後現群組爆發

復活節與清明節的5天長假期即將展開，市民未能離港就惟有留港消費。雖然距離長假期仍有2天，但市民已急不及待蜂擁到兩大主題樂園，迪士尼樂園今日(31日)早已大排長龍，過百名市民在場外輪候入場，其網上預約系統顯示假期期間亦已爆滿；海洋公園亦同樣擠迫，早上11時已有大批市民在排隊入場，門外水洩不通，並持續從地鐵站方向流入。有網民表示，擔心長假期後隨時出現群組爆發。

政府宣布，4月1日起，主題樂園入場率可放寬，由50%增至75%。雖然措施仍未生效，但已有不少市民湧至主題樂園，有網民今早前往迪士尼樂園，在大門前已有過百人排隊進場，烈日當空下，不少人撐傘等候。另亦有網民截圖指未來5天長假期，其網上預約系統顯示已爆滿。

海洋公園亦不不遑多讓，在早上11時，其入口經已有過百名市民在等候，場面「墟冚」，而且持續有人從港鐵站前往公園，接駁天橋亦擠滿人，大多為一家大小。兩公園的排隊人龍卻未有保持社交距離，網民在貼文留言表示場面「恐怖」，「一定不會前往」，又有人憂慮長假期後隨時出現群組爆發。

香港迪士尼樂園度假區發言人表示，樂園於復活節長假期間，即由3月31日至4月7日，連開8日，今日入園的單日預約名額已接近全數爆滿，將暫停即場購票安排。如欲於假期其餘日子到訪樂園的賓客，請盡快於網上預約。