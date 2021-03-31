調酒師認協助火燒港鐵站　官指案情嚴重判囚

年輕調酒師前年11月凌晨於旺角參與暴動，且被拍到在港鐵站出口扔發泡膠盒等物件到火堆，港鐵站出口的天花及拉閘等最終被燒毀。調酒師事後被捕，早前在區域法院承認暴動罪，今(31日)被判囚39個月。法官指案情嚴重，須判以阻嚇刑罰，並頒令被告須賠償10400港元予港鐵。

現年20歲的被告沈俊傑，承認於2019年11月3日，在旺角彌敦道近亞皆老街交界參與暴動。辯方求情指被告用心照顧祖父母，事後感後悔並願意承擔罪責，希望法庭考慮到被告並非領導者，只因一時錯誤判斷而犯事望可輕判。

法官祁士偉判刑指案件涉及用火破壞財產，性質嚴重，而且事件在2019年社會事件局勢升溫的情況下發生，認為判處教導所等均不適合，但考慮到被告願意作出賠償，遂減刑3個月，最後判處被告監禁39個月。

案情指案發前一晚，有數百名示威者集結在案發地點一帶及設立路障。案發日約凌晨2時，有蒙面示威者在路上燃起火堆，被告當時被發現戴住口罩，向火堆投入垃圾以助燃。其後，又有人在旺角站一出口燃起火堆，被告又被發現把發泡膠盒及木板投入火堆中，最終導致該出口的天花等損毀，並有片段拍到有關過程，而維修需花費10400元。被告事後被捕，於警誡會面中稱在電視看到有示威者於該處集結，他因貪玩而去加入他們，且有人叫他協助燃燒港鐵站出口。