2016農曆年旺角暴動　患癌漢認掟磚還押候判

2016年農曆新年發生的旺角暴亂事件中，一名無業漢涉嫌兩度向警員掟磚，因而被控參與暴動罪。案件早前已轉介在區域法院審理，今日（31日）移師西九龍法院處理答辯。該無業漢承認控罪，代表律師求情指，被告在案發翌年確診癌症，冀法庭基於人道理由減刑，或以緩刑方式處理。法官把案押後至4月8日判刑，期間被告需要還押。

現年29歲的被告陳俊樂，被控於2016年2月9日在旺角豉油街參與暴動。辯方求情時指，被告在2017年確診急性淋巴癌，需接受骨髓移植手術及化療，現時依靠傷殘津貼維生。被告當日是受慫恿，「糊里糊塗」下犯案，事後深感後悔，明白應用和平方法，表達對政府的不滿。

案情指，當日清晨6時許，大批示威者在案發地點的馬路聚集，有人燃燒雜物，亦有人用硬物投向警方防線。警方向他們施放催淚水劑，惟人群未有散去，繼續與警方對峙，及後更向前推進，令警方防線需後退。期間被告戴口罩穿連帽衞衣，站在人群之中，並兩度向警方防線投擲硬物。

警方在同年12月14日拘捕被告，被告在警誡下，承認當日飲了些酒，由於不滿政府及受其他示威者感染，同是為了阻止警方揮動警棍及走近人群，於是兩次向警方掟磚。被告知道其中一次磚頭掟中了警員盾牌，另一次則不清楚有否擲中任何人。被告戴口罩是怕被認出，他在案發當日早上扔掉口罩後乘的士回家。