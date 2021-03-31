西貢慘牛終解箍　今早朝氣勃勃開心食草

西貢牛「531」慘被漁農自然護理署套上追蹤頸圈接近1個月，東網連日報道531慘況惹社會廣泛關注後，被斥「帶頭虐畜」的漁護署日前終於跪低，提早除去頸圈。記者今日(31日)再前往視察，發現531的「緊箍咒」已被解除，朝氣勃勃之餘更與同伴一同吃草。有牛義工今早帶上鮮草到場，形容「531食得好開心」，指牠的狀態與以往完全不同。

東網記者今日再到西貢創興水上活動中心探望531，發現牠與同伴悠閒地於草地吃草，吃過後在附近散步，再到樹下乘涼，與之前意志消沉、鬱鬱寡歡的神態差之千里。一直有關注「531」的義工Caton表示，一開始看到「531」戴有GPS項帶已覺得很奇怪，加上頸圈又緊又重，可見「531」在戴上頸圈後很不開心，進食亦慢了很多，之後義工們亦有要求當局拆去頸圈。

Caton續指，昨日（30日）收到消息漁護署已拆去「531」的頸圈後，亦感到高興。她又提到，希望署方可以研究以更小型的裝置，或是其他形式取得數據，又指該區的牛隻會到處走動的機會不多，認為「唔太需要做GPS依一件事」。

漁護署早前出稿證實，野外牛隻全球定位追蹤器的試驗昨日結束，指試驗計劃由漁護署及機電工程署共同合作進行，以物聯網技術偵測野外牛隻位置，冀憑相關技術，協助漁護署進行牛隻數量及分布普查；了解部分牛隻的行走路線及逗留地點，據此制定相關措施，以減少涉及牛隻的交通意外，保障牛隻安全及福利。