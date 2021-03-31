參與35+初選涉違國安法　林卓廷還押中辭任北區區議員

因參與35+民主派初選而被還押的立法會前議員范國威，於本月16日辭任西貢區議員後，同樣還押中的前議員林卓廷今午(31日)指已透過其團隊成員，向民政事務總署署長謝小華遞交辭職信，辭去北區區議員一職，於今日生效。

林卓廷的Facebook專頁今午公布消息，林指在去年12月辭任立法會後，位於上水新康街的辦事處被迫關閉，但在上月28日第6度被檢控後，保釋申請亦被拒，現正被扣押，因案件保釋機會渺茫，認為既無法親自履行議員職務，不應強佔民意代表一職，惟有請辭，對未能完成任期致歉，並指其團隊會盡力妥善安排正跟進的工作，感謝市民支持。

林卓廷於2015年當選為北區石湖墟選區區議員，於2016年當選為立法會新界東議員，其後於2019年區議會中勝出連任。因應去年立法會選舉押後，林卓廷可獲延任一年，但於去年底最後與其他10多名民主派議員總辭。

民主派於去年7月舉行民主派初選，被指涉違反《港區國安法》，其後有份參與或組織的55人先後被捕，其中有47人在2月底被落案起訴，大部分人更不獲保釋需要還押，林卓廷為其中一人。