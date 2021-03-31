科大逸夫演藝中心將啟用　率先辦歐亞文化展覽

香港科技大學新落成的逸夫演藝中心將於今年啟用，科大率先於校園舉辦藝術節，當中以《歐亞之間：中亞、高加索和中東的傳統音樂和服飾》為題，亦是近年有關中亞、高加索和中東藝術最大型的展覽，展示來自中亞、高加索和中東逾40件珍貴的傳統服飾、手製地氈及樂器，觀眾亦可透過多媒體裝置互動，例如虛擬「試穿」民族服飾等。

首個為藝術節揭幕展覽在本月24日起至9月5日，於科大李兆基圖書館唐炳源唐溫金美展覽廳舉行，展覽為期5個月，糅合傳統展品與數碼科技，透過音響和視覺設備，加強觀眾的體驗。

作為本港近年來有關中亞、高加索和中東藝術最大型的展覽，該活動展示了來自三地逾40件珍貴的傳統服飾、手製地氈及樂器，當中部分是從伊朗伊斯蘭共和國駐香港及澳門總領事館、哈薩克斯坦共和國駐香港總領事館，以及土耳其駐香港總領事館借來。

參觀者除了可觀賞展品外，亦可虛擬「試穿」不同民族服飾，並透過掃描二維碼將「試穿」照片帶回家。參觀者亦可以填色設計地氈，以及利用多媒體裝置「彈奏」樂器。未能親身前來的觀眾也可於網上欣賞展品。

另外，藝術節期間亦有現場音樂演奏及工作坊等節目。科大逸夫演藝中心將於今年內啟用，校方將籌備一系列藝術、音樂和文化活動，為新地標開幕作準備。