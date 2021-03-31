劏房戶斥租管報告無料到　難以規限業主抬價

港府今(31日)公布劏房租務管制研究工作小組研究，建議規管調整租金，以15%為加幅上限，規定業主需公開水電等公用設施帳單。有劏房住戶批評，建議難助劏房戶，又不滿小組未有設立俗稱標準租金的「起始租金」，擔心租務管制出台前會有業主「抬價」，令劏房戶生活難上加難。

年過50歲的梁先生是葵涌劏房居民大聯盟成員，原居於葵涌的板間房，當時月租1,400港元，惟該業主去年欲大幅加租至2,700港元，他難以支付，仍未決定是否續租已被業主趕走。他憶述「有日返到去，佢掉晒我啲嘢出嚟」，坦言住劏房、板間房，毫無保障可言。

梁生現時居住在深水埗約80平方呎的劏房，地上放滿他於街上回收所得的家電，屋內連床都沒有，僅有一道狹窄通道出入。但他說，環境已較以往好得多，不過新住址月租要2,700港元，加上每月約300港元的水電費，負擔沉重。他又指，為交租金，只能「慳家」，絕少外出用膳、消遣，試過一個飯盒分2餐食。

就租管小組報告新出爐的建議，梁認為設立「2+2」的優先續租權是好事，令租客可留在自己熟悉的社區。但就加租訂上限、卻不設起始租金，梁批評政府「講一套、做一套」，擔心方案落實前，已有不少業主提高租金，令劏房戶生活更艱難。至於水電費規管，梁更直言不相信業主會跟從，又指「10個業主11個都唔畀你睇」，直至現時，他都是按業主要求交相應水電費。對於今次的報告內容，他認爲既然幫不到基層劏房戶，亦無提及劏房居住環境安全等問題，大為失望。