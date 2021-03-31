元朗南規劃今舉行公聽會 居民憂現有的65萬人口已迫爆

元朗南房屋用地規劃早於2012年開始研究，至去年展開城市規劃及公眾諮詢程序，城市規劃委員會今日（31日）舉行公聽會，由元朗南受發展影響人士組成的「公庵路居民組」今早到場請願，促發展局及城規會委員尊重民意，不要強搶村民民產。有村民則擔心元朗人口已多達65萬人，再增發展計劃恐加劇地區壓力。

約30名公庵路居民組成員今早在北角政府合署大堂進行請願，請願人士手持橫額及標語並呼叫口號，村民潘先生表示，當局開展元朗南發展研究時，不少民眾並不熟悉發展詳情，而元朗人口在2019年已增至65萬人，佔全港近9%，若元朗南繼續按原有構思發展，勢再增加5.1萬人，大大增加元朗市的居住、生活及交通負荷。

他指若當局沒有解決交通配套不足問題，元朗南勢重複當年屯門及天水圍的「翻版」，變相無視市民實際生活需要。

村民張先生自小於公庵路成長，與家人居住當地近40多年。他對政府發展元朗南感到徬徨，認爲政府並無照顧當區居民感受。張指，現時政府要求元朗南市民付出珍貴土地，更應該尊重區內小地主、禽畜農場及租客等的民意，並需更新補償及安置方案。

居民組强調，目前缺乏「換地及鄉村重置」的選項，希望政府能讓市民復村，並於原區安置以令村民安享晚年。