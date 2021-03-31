港灘岸拾獲膠樽6成是簡體字　華潤怡寶最多　環團促正視

綠惜地球指在本港灘岸拾獲的膠樽，有62%是簡體字品牌。(受訪者提供)

港府正就「塑膠飲料容器生產者責任計劃」進行公眾諮詢，透過向生產商收取循環再造徵費，又用0.1港元回贈增加誘因叫市民回收。然而，有環保團體發現，在本港灘岸拾獲的膠樽，有62%是簡體字品牌，整體最多來自華潤集團旗下的內地品牌華潤怡寶。環團指屢次在港灘岸發現簡體字膠樽，認為環保署嚴重低估海洋垃圾或由內地飄流到港問題，呼籲政府盡快處理。

環保團體綠惜地球於2019年9月至去年11月期間，到20個非政府刊憲灘岸，如烏石角、大埔元洲仔公園、船灣副壩、塔門弓背灣、東平洲龍落水、西貢鹹田灣、西貢東壩、東龍島等進行40次淨灘，並完成《飲品膠樽品牌調查年度報告（2019-2020）》。報告指一共收集到440多個品牌共10,349個膠樽，在可識別品牌的膠樽中，有6044個為簡體字品牌，佔62%；繁體字品牌有3,485個，佔35.6%；其餘2.5%為其他語言，當中最多的品牌為華潤怡寶(20%)，其次為可口可樂(14%)、維他(11%)、康師傅(9%)、景田百歲山(7%)等。

綠惜地球表示，連續兩年的調查發現，簡體字品牌膠樽的比例，遠高於繁體品牌，認為環保署指香港海洋垃圾95%源自本地的結論，是嚴重低估實況，促請當局檢視及修訂調查方法，並加強粵港官方的「粵港海洋環境管理專題小組」協作；期望內地飲品生產商主動參照本地品牌，公開承諾在2025年回收7至9成所出售的飲品包裝。