27歲女涉參與非法集結　今被裁定表證成立

前年多區因《禁止蒙面規例》實施而爆發示威衝突，期間警方在黃大仙區拘捕一名27歲女子，指她涉嫌違反在身處非法集結時使用蒙面物品及參與非法集結兩罪。被告否認控罪，案件今(31日)在觀塘法院開審。經案審訊後裁判官裁定兩罪表證成立，被告選擇不自辯。案件押後至明天作結案陳詞，期間被告續准保釋。

被告陳子晴，報稱任職售貨員。她被控於2019年10月6日，在黃大仙東頭邨道183號東頭(二)邨榮東樓外參與非法集結，並在身處非法集結時，無合法權限或合理辯解而使用相當可能阻止識辨身份的蒙面物品，即一個耳掛式口罩。

警員9559供稱，當日他在黃大仙行動中心內候命，晚上接報區內有逾100名示威者，他們正擲磚頭及參與堵路，於是聯同其他防暴隊成員乘坐警車出勤。當警車駛至黃大仙東頭邨道及鳳舞街交界時，小隊指揮官通知各人附近有逾40名示威者聚集，該警員透過車窗看見街上示威者都手持雜物。及後警車駛近示威者並停下，該警員即時落車追截，其中10名示威者跑上摩士公園的樓梯。當時被告身穿黑色衣服、戴鴨舌帽及口罩，與示威者一同逃跑，惟因墮後眾人而被警員制服，期間不斷掙扎。

辯方盤問時，指出被告無份參與，當時她正要下樓梯，因見情況突然，才折返往上跑，並被警員拘捕。惟該名警員不同意辯方說法。