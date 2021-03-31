棘線傷猴全部移除　鐵線難及膠擋板護猴兼具保安功效

漁農自然護理署早前在金山郊野公園附近、位於大埔道的停車場，加裝帶刺圍欄作保安用途，疑因此導致多隻猴子嚴重受傷，血流不斷。至本月25日，該署終於「跪低」，將棘線換成普通鐵線，有關工程進行逾5日後終於完成。今（31日）東網記者再次到場視察，有市民斥該署的做法沒有保安的作用，浪費公帑。

東網記者今日下午到金山郊野公園，發現早前危險萬分的荊棘圍欄已全部被移除，並更換至普通鐵線圍欄。現場所見，該處有不少猴子爬出爬入，或坐在木製圍牆之上，或靠上圍欄間進食、休息，並未表現出不適，相信受傷的風險已經減低，但由於鐵線有相應的彈性，亦沒有防衞的作用，恐保安的作用甚微。

本報早前建議漁護署改以不帶棘線、用整幅微斜透明膠製直排擋板作圍牆，加上直排擋板有接駁口，更換膠板更容易，既透視到內外情況，既能做到保安用途，亦不會傷及猴子，加上有關物料可循環再用，亦收環保之效。

市民溫先生今早到金山郊野公園，他表示自己在昨（30日）晚經過該處時木板上的圍欄仍未換好，相信是今早完成工程的。他批評早前的荊棘圍欄不單會弄傷猴子，還浪費公帑，又認為更換圍欄後起碼不會再讓猴子受傷，但保安的性能甚微。他亦感激東網連日來的報道。

而另一名市民陳先生則表示，保護建築物的前提是可以保護環境及動物，而早前的荊棘圍欄無疑有可能弄傷猴子，直言「想阻止猴子攀爬有好多種方法，膠板又好其他設計都好」，認為政府應好好規劃一下改善的措施。

此外，在漁護署稱會將把棘線換成普通鐵線，以降低風險後，東網連日到訪該處，曾揭發有工人完成當日工作後，疑把棘線隨意棄置在現場，遭市民炮轟「冇腦」，憂猴子跳下去時會被割傷，認為署方應考慮本報建議的透明膠板方案。另有市民曾自發清理棘線，並指漁護署花費數日仍未全面更換成普通鐵線，批評署方工作「慢過萬世魔王」。