婦女對法治及治安評價轉差　與反修例街頭暴力有關

有團體今日（31日）發布「2020全港婦女生活滿意指數調查報告」，結果顯示本港婦女對法治及治安的滿意度評分只有4.26分，位列榜末，更較2018年下跌1.75，反映本港婦女對其評價明顯轉差，情況令人關注。

有關調查於去年10月14日至11月9日，由港區婦聯代表聯誼會委託香港研究協會以電腦系統隨機抽樣的方式，用電話成功訪問了1,004名18歲以上香港婦女，而訪問對象亦涵蓋不同年齡、婚姻狀況、學歷、職業和家庭收入的婦女。

結果反映，有關「法治及治安」的評分以4.26分位列榜末，反映本港女性對本港的法治狀況及治安評價負面。其中18至29歲年輕婦女的評分最低，只有3.09分；30至39歲青年婦女的評分僅有3.55分，十分值得憂慮。

該團體表示，年輕婦女對法治產生憂慮，這可能因為2019年中至2019年底發生的持續街頭暴力、出現打砸商舖事件、及去年初至今疫情持續失業率上升，以及搶劫等刑事案件較以前多等都可能導致本港婦女對有關評價明顯轉差。

另一方面，調查顯示全港婦女生活滿意指數為58.65分，與2018年的58.12分相比略高0.53分，反映本港女性整體的生活條件及質素平穩。而得分最高的3個領域是家庭融洽(6.72 分)、社交生活與人際關係(6.50 分)、子女成長(6.19 分)；惟「法治與治安」 (4.26 分)、「子女成長」 (6.19 分)、「生態環境保育」(5.00 分)和「性別平等」(5.85 分)的得分則較上次調查下滑，分別下滑1.75分、0.55分、0.24分和0.10分。