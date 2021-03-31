劏房租務管制研究報告終完成　多個團體批報告令失望

政府於去年4月成立了劏房租務管制研究工作小組，負責就香港的劏房狀況向政府提交報告，並提出建議。小組今（31日）提交最終報告，惟報告中並沒有包括起始租金及管制落實日期。多個團體及議員批評，報告不但欠缺起始租金，有關租金加幅封頂機制亦太高，應改設10%為最高加幅。

議員麥美娟批評，報告建議租金加幅上限為15%，等於「叫業主將租金加到15%」，對於劏房的基層居民造成沉重負擔。她建議，劏房租金加幅上限應與公屋看齊，以10%封頂。她又不滿報告未有設立起始租金，憂慮業主於空窗期內趁機加租。

全港關注劏房平台組織幹事胡倬殷批評，政府拖延多年才成立小組，並形容報告僅為「有好過無」。她指報告中並沒有提及起始租金，擔心業主會訂立高於市場的租金，變相令15%租金加幅「封頂」的機制如同虛設，並指不少劏房戶目前仍非常擔心。

關注綜援低收入聯盟組織幹事李大成指，今次報告不少內容令人失望，如沒有訂出起始租金、加租上限為15%等。他認為，15%的加幅仍然是太多，建議應下降至10%；而起始租金可參考400呎以下單位的差餉指數訂立，即使租管小組未能訂出，亦應建議政府長遠要做。李續指，擔心若然政府拖延實施租管，一些無良業主會趁機迫租戶約訂新租約、提高租金，促政府收到報告後盡快落實租管，而實際規定亦可比報告建議更進取。

公屋聯會指，對於小組並沒有設立「起始租金」感到失望，認爲即使目前缺乏劏房租賃市場的全面資料，仍應保留起始租金應作長遠的選項，而非全盤否定，認爲政府有必要填補政策漏洞。此外，聯會又認爲長遠針對水電費事宜，應為單位安裝獨立的水錶及電錶，並成為出租單位的基本裝置，以達到「用者自付」的公平原則。

談及租期及租金，聯會期望政府可參考現時房委會的公屋租金調整機制中，設10%的加租封頂上限機制，並建議延長續租期至最長6年，採取「2+2+2」的方式，即每兩年為一個租賃期，租客可有權續租最多兩次，以加強續住權的保障。

聯會直言，訂立劏房租務管制措施只是治標的方法，致力增加公營房屋的供應才屬治本，以讓基層市民加快上樓，改善居住環境。