通識科改名「公民及社會發展科」　下學年停開組合和綜合科學

政府着手改革高中通識教育科，改革後通識科亦將重新冠名。課程發展議會今(31日)公布，通識科將改名為「公民及社會發展科」，課程以香港、國家和當代世界三個主題為核心內容，仍屬必修必考，但不設校本評核，即獨立專題探究(IES)，會向學生提供往內地學習機會。至於4個核心科目的優化方案，則可釋放約100至250小時，有助學校提供更多元化的課程及照顧學生的多樣性。

課程發展議會表示，今日與香港考試及評核局經詳細審議了高中4個核心科目，即中文、英文、數學及通識科相關科目委員會提出的優化方案，並省覽經學校問卷調查、學校簡介會，以及焦點小組等蒐集的意見後，通過4科的優化方案，並向教育局提出建議。

是次優化中，中文科和英文科主要是精簡/整合必修和選修部分，及減少公開評核試卷數目或優化試卷設計。數學科不涉及課程和考評的改動，但學校可讓部分學生只修讀數學科必修部分的「基礎課題」及部分「非基礎課題」；並把延伸部分的課堂納入於常規時間表內；而通識教育科會改名為公民與社會發展科。

今日會議上亦通過在2021/22學年中四開始停止開設組合科學和綜合科學科，以騰出空間，讓開設相關科目的學校可同步優化其課程；學生亦可按意願選擇修讀與STEM相關的選修科目或應用學習課程。

課程發展議會期望教育局盡快接納建議，讓優化方案於2021/22學年在中四級開始推行，現時正修讀高中課程的學生會沿用現有課程。