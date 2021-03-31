打擊網售毒品檢320萬元貨　拘巴基斯坦漢等24人

警方一直關注網上販賣毒品的情況，特別是涉及大麻，亦留意到青少年吸食毒品數字有持續上升趨勢。去年暑假及臨近聖誕期間，警方已進行2次針對網上販毒行動，而復活節假期將至，為進一步打擊相關罪案，警方於上周四至今日(25日至31日)，展開打擊網上毒品行動，分別派員喬裝買家進行「放蛇」，針對網上社交平台的販毒活動及毒販，亦進行了一連串情報行動，從源頭打擊販毒活動。

警方在九龍及新界多個地點，共拘捕22男2女(16至64歲)，當中3人為學生，部分被捕人士疑有黑幫背景，共檢獲約9公斤不同種類毒品及第一部毒藥，包括大麻、海洛英、迷姦水等，總市值約320萬港元。

新界北總區反三合會行動組督察陳爾桁表示，新界北總區聯同屯門、元朗、邊境及大埔警區，共拘捕12男1女，他們報稱裝修工人、程式編寫員、無業等，相信因疫情關係令他們收入減少，不少年輕人遂透過網上社交平台販毒以賺取外快，亦不排除部分毒販有組織性。行動中檢獲3.6公斤大麻花、19克大麻草、394毫升迷姦水、超過1300粒威而鋼、10片俗稱「毒郵票」的迷幻藥，總值超過105萬港元。

東九龍總區特別職務隊督察李啟銘稱，在九龍區共拘捕9名男子，包括3名持香港身份證的巴基斯坦漢，9人分別報稱學生、速遞員、餐廳經理、失業人士等，2人為未成年的中學生，行動檢獲的毒品均為大麻。

毒品調查科總督察葉秀蘭指，24名被捕人士中，5人涉及毒品儲存倉庫，警方在倉庫共檢獲約7.8公斤大麻花、680克海洛英、迷姦水及威而鋼，其中13名被捕人士較早前已被暫控販毒罪，其餘人士則獲准保釋候查。此外，警方發現今次的販毒手法與同類型反毒品行動相似，毒販會在受歡迎的社交平台上，用大麻相關的關鍵字，或貼上與大麻相關的圖片，以吸引買家私訊進行交易。

葉又指，吸食大麻人數有上升趨勢，源於有年輕人對大麻存在誤解，因為部分西方國家將消遣用的大麻合法化，令年輕人認為大麻對身體傷害不大。