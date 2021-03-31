古洞私地業主不滿收地賠償額　申司法覆核勝訴

上水古洞一幅私人土地的業主不滿政府的收地補償方案，向高院申請司法覆核獲判勝訴。

政府於2016年決定收回上水古洞一幅面積約12000平方米的私人土地，以興建安老院舍，業主原本以為可獲發3億港元的特惠補償，但地政總署指該地的地盤上蓋面積（覆蓋率）只有20%，決定只發放6000多萬港元特惠補償。業主不服署方決定，於2018年入稟高院提出司法覆核要求署方重新考慮。事隔3年，高院今日(31日)頒判詞裁定業主勝訴，撤銷地政總署原先的補償方式，有關補償的事宜將發還署方重新考慮，署方並需向業主支付訟費。

申請人豪遠有限公司，據入稟狀指申請人擁有涉案土地的一半業權，另一半業權則屬於已故全國政協副主席霍英東的遺產。入稟狀又透露，行政會議於2016年8月刊憲下令收回涉案的古洞土地後，申請人翌年3月應政府要求提出補償方案，要求政府發放逾3億港元特惠補償給業主一方，讓申請人與霍英東家族平分。

不過地政總署及後向申請人表示，由於涉案土地的毗鄰地段有發展限制，該地的覆蓋率最多只有20%。申請人要求地政總署提供詳細理據但不得要領。地政總署於2018年8月通知申請人，該土地在收地時的公開市場價值約是1.6億多港元，並決定按20%的覆蓋率，發放特惠補償給業主。

高院法官周家明翻看證供後，認同特惠補償金額應按照標準分區率，而非政府提出的覆蓋率限制的方式計算，認為政府偏離一貫的政策作出了錯誤決定，因此有關決定應予以撤銷。周官亦不同意政府所指，涉案土地爭議應交由土地審裁處仲裁，不適宜以司法覆核方式處理。