食肆換氣量小組提供設備參考資料　料火鍋燒烤店已達標

新冠肺炎疫情不止，食肆是爆疫的高危地點之一，早前更出現K11 MUSEA「名潮食館」群組牽連甚廣，有專家指情況涉及餐廳換氣量不足。食物及衞生局早前根據第599F章《預防及控制疾病(規定及指示)(業務及處所)規例》，成立的提供堂食處所換氣量或空氣淨化工作小組，今晚(31日)將公布合乎要求的100個空氣淨化設備品牌予業界參考。小組預計火鍋店、燒烤店等食肆已符合換氣要求，而大型食肆的中央系統有調整換氣量空間，毋須額外添置設備，如有食肆未能如期於4月30日前達到相關目標，可事前申請寬限。

政府早前要求食肆於4月底前，確保每小時達致6次換氣量，如食肆無法調整換氣量，可購入高效能粒子過濾器或紫外光消毒機替代，小組主席、醫院管理局高級行政經理(工程)源栢樑表示，小組過去十多日與各持份者開會，包括了解業界的困難、向供應商了解相關設備的規格等，並將於今晚公布100個符合要求的空氣淨化設備品牌供業界參考，列表包括品牌、型號、功能、價錢範圍等，價錢由不足2,500港元至超過1萬港元。

他又指，香港有約1.8萬間食肆，其中少於20%是火鍋及燒烤店，其換氣標準已經達標；餘下約80%食肆則需作出調整，不過一些大型食肆的中央通風系統已有調整換氣量的空間，相信毋須額外添置設備。至於具體指引則預計於復活節假期前後公布。

對於有指當局只給予業界1個月實施規定，是強人所難，源稱「(時限長短)見仁見智，因為疫情不等人」，他指出，如相關食肆遇到難題，例如承辦商未能如期完成工程、訂購了機器但未能如期送到等，可預先申請延期，若能提供相關證明，相信署方會酌情考慮寬限，但並無實質寬限期。

工作小組成員之一、註冊通風系統承建商協會主席蕭一鳴稱，「度風」程序繁複，1間食肆需要半日時間，署方以接受食肆提交換氣量的數據及相關證明，再由承辦商檢查，確認換氣量足夠，便可滿足法例要求。而現時業界有約50間活躍處理通風系統的承建商，相信有能力應付需求。