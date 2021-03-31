發展局完成第二階段棕地檢視　料可提供3.1萬房屋單位

發展局今日（31日）公布，規劃署已就第二階段棕地檢視作出建議。就第二階段檢視的290公頃棕地中，當中62公頃已經或將會涵蓋於其他研究、正在規劃中的項目或已規劃作發展用途的地帶內，並預計可提供3.1萬個房屋單位，另外11公頃獲物色為可能具潛力在短、中期內作公營房屋發展。

發展局指，就62公頃棕地，包括約12公頃已被納入新田╱落馬洲發展樞紐研究的經修訂範圍，預計可提供3.1萬個房屋單位，以及經濟和社區設施；約18公頃將會被納入牛潭尾地區的土地用途檢討研究，以及約32公頃屬已規劃作不同發展用途的地帶內。

局方續稱，若整個地區會用作房屋發展，估計在牛潭尾地區的18公頃零散棕地，可提供超過6,000個公營及私營房屋單位供應。

至於獲物色作公營房屋發展的11公頃棕地涉及4組位於上水及元朗的棕地群，連同相鄰的土地，可作公營房屋發展的範圍合共約31公頃，預計可在短、中期內提供超過一萬個公營房屋單位。土木工程拓展署預計在今年第二季開始，陸續就該四組已物色的棕地群展開工程可行性研究。

發展局指，目前期望在大約或少於六年內將『生地』造成『熟地』，包括完成工程可行性研究、改劃、詳細設計、收地、清拆、土地除污及平整工程，並將地盤交付相關機構興建公營房屋。該局又指，目前合共有超過860公頃的棕地可陸續發展作房屋及其他土地用途，佔新界棕地整體面積的百分之54以上。

惟發展局同時承認，一刀切淘汰棕地是不現實的，並指會繼續在規劃和土地制度下加強執法行動，以處理未經批准的棕地作業。

首階段棕地檢視已於2019年完成，當中包括8組具潛力作公營房屋發展的棕地群，預計可提供超過二萬個公營房屋單位。土木工程拓展署正就位於元朗、屯門及大埔的棕地群陸續展開工程可行性研究。