美人權年報指黎智英拒保有損人權　法律學者轟外國勢力撐腰

美國國務院周二發表2020年人權年報，其中有內容提及愈來愈多民主派人士被拒絕保釋，如去年12月壹傳媒黎智英以涉違欺詐罪被捕及拒絕保釋，及後再被控涉違《港區國安法》，指相關法例損害本港人權及令司法獨立受挑戰。有法律學者炮轟報告內容罔顧事實，斥黎身負6宗罪有高潛逃風險，未獲保釋合情合理，狠批黎至今仍有外國勢力撐腰。

報告指港區國安法的保釋標準訂得更高，被質疑違反無罪推定原則，又指港府愈來愈多利用法律作為拒絕民主派知名人士保釋的工具。年報亦指在有關法例下，網上言論自由包括社交軟件、討論區等都受限制，如警方以黎的Facebook及Twitter文章當旁證指控他勾結外國勢力。報告又提及《蘋果日報》被搜大樓、警方只准親政府傳媒接近採訪、132名該報員工被人在網上公開個人資料等情況。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈狠批報告內容既不主觀又偏頗，完全罔顧事實，又指前年黑暴令本港社會不穩，而港區國安法實施後卻令社會逐漸回復安穩。傅又指黎本身有多案在身，認為拒絕擔保外出是絕對公平公正的裁決，認為有關內容反映外國勢力仍在為黎撐腰。

理工大學專業及持續教育學院講師陳偉強同樣表示，有關指控反映外國勢力仍在為黎撐腰，又炮轟內容未有提及近期有多名泛民保釋人士棄保潛逃的問題，質疑報告忽視這個客觀事實，並覺得「比着美國喺呢個情況下，都唔會再畀咁嘅人保釋啦」。

港府發言人回應指人權在香港得到法律的全面保障，而保障人權和自由是港府的憲制責任，港府高度重視並堅定維護香港的人權和各項自由，又反對報告中抹黑港區國安法，指因政治目的詆毀有關法例是明顯的雙重標準行為。

中國外交部駐港特派員公署則指報告就香港事務胡攪蠻纏，大肆污衊港區國安法等中央涉港議程，抹黑港府依法施政和警方嚴正執法，明目張膽為反中亂港分子撐腰打氣。其發言人批評有關內容顛倒黑白，公然踐踏國際法和國際關係基本準則，粗暴干預香港事務和中國內政，對此表示強烈不滿和堅決反對。