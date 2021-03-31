議員轟增私家車首次登記稅不合理　猶如對市民落井下石

政府建議將私家車首次登記稅稅率及車輛牌照費水平分別提高 15%及30%，立法會審議《2021 年收入(汽車首次登記稅及牌照費)條例草案》委員會今日召開會議，多名議員狠批政府在疫情百業艱難時加稅，可謂是加稅的最壞時機，猶如對市民落井下石，要求政府延遲加稅至少1年或分階段加稅，惟到會議結束政府代表仍沒有表示會延後加稅。

航運交通界議員易志明亦指出交通業界面對極大困難，政府幫助微弱，現在更加稅落井下石，反問是否希望企業倒閉？他又指市民因為樓價高企才搬到新市鎮或郊區居住，基建卻非常不足，公共交通工具未能滿足需求，惟有買車代步，卻又被政府加稅懲罰。易續批評政府不應將交通擠塞問題推卸到私家車身上，指近年新增了600條巴士線，往往巴士塞路。另外，易指泊車位嚴重短缺，市民把車泊在街上才會加劇擠塞，加上白牌車愈來愈多，易認為以上才是擠塞的原因，狠批政府不解決問題，卻跑去加稅，是加稅的最差時機。

另一議員陳恒鑌質疑加稅的出發點及合理性，認為要考慮業界處境，擔心加稅會令業界無法生存，批評政府不單止不支援業界，更多踏兩腳，情何以堪？

運輸及房屋局副局長蘇偉文回應稱，雖然現時汽車增長與2015年的高水平有所回落，但仍然有很大增幅，政府相信在疫情過後會再增加。運輸署副署長邱國鼎指汽車登記近兩年回落是因為社會運動及疫情關係，但在去年疫情爆發後下半年已經慢慢回升，認為今年的增幅會達3至4%，所以需要小心處理。

蘇偉文又指政府已加緊建設繞道，為偏遠地區居民增加公共交通，並合適地增加泊車位，又與警方一起白牌車。邱國鼎則指政府會更大刀闊斧地處理巴士路線重組，巴士的載客量比私家車多很多。