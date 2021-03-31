領展停車場車位加租 渡輪航線及巴士下月起加價

領展宣布，旗下54個停車場私家車及客貨車車位月租由4月開始上調租金。

百物騰貴！領展旗下停車場車位、6條主要離島渡輪航線以及新巴、城巴及九巴將於下月加價。其中領展54個停車場及6條離島渡輪航線成人單程船票於明（4月1日）分別加租及加價。新巴、城巴則於下周日（4月4日）凌晨2時30分起，整體平均加價8.5%，並於明年1月2日平均加價3.2%；九巴同樣於下周日（4月4日）起加價，約350條獨營路線平均加價5.8%；聯營過海路線則先加8.5%。

領展54個停車場於明起加租，私家車及客貨車車位月租會上調2%至4%，當中金額最高增幅為95港元。6條離島渡輪航線成人單程船票則於明日起平均加價4.7%。

另外，於下月4日凌晨2時30分開始，新巴、城巴每程車費加價0.3港元至2.9港元不等，平均加價3.2%。然而，部分路段加價幅度逾9%，包括於假日來往北角碼頭至赤柱市集的新巴65線，票價由9.4港元加到10.3港元。

九巴約350條獨營路線則平均加價5.8%，聯營過海路線4月4日則先加8.5%。九巴預計，9成乘客每程需多付0.1港元至0.9港元。