新冠疫情未平息　新增6處地方納強制檢測

再有6處地方需要強檢，政府引用《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》(第599J章)，就《規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處指明地方的人士接受新冠肺炎病毒病核酸檢測，包括香港西營盤德輔道西271-285號均益大廈第三期B座、香港九龍油尖旺砵蘭街46-52號、香港九龍九龍城衙前圍道88號恩貴樓、香港九龍九龍城衙前圍道96號梁玲樓、香港九龍紅磡曲街33-35號/老龍坑街13號、香港九龍油尖旺廟街156-158 號/西貢街2L號 。

任何在3月18日至31日期間曾身處指明地方超過2小時的人士，包括但不限於住客、訪客及工作人員，須4月2日或之前接受檢測，受檢人士若在3月29日至3月31日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

現時在全港所有地區，如有住宅(包括商住兩用)大廈新增一宗或以上確診個案，或其污水樣本檢測呈陽性，顯示可能存在感染風險，均會被納入強制檢測公告。針對工作場所的檢測方面，如某一個工作場所出現兩宗或以上的確診個案，便會被納入強制檢測公告。

由明日（1日）起，位於沙田大會堂廣場的流動採樣站會改設於源禾路2號沙田公園結客場，近露天劇場，暫定開放至4月7日（星期三）；位於尖沙咀漢口道及中環愛丁堡廣場的流動採樣站會分別延長服務日期至4月7日及4月11日。