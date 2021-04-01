警務處副處長蕭澤頤再次粉墨登場　為警方「防騙月」宣傳

警方本月展開「防騙月」，反詐騙協調中心更舉辦一系列的活動，並在線上及線下宣傳各種防騙資訊。而為了宣傳防騙的信息，警務處副處長（行動）蕭澤頤更粉墨登場，拍攝了一段宣傳片，在反詐騙協調中心即場接聽受騙婆婆的電話，最後成功攔截騙款及保護婆婆的安全，今次已是蕭於警方宣傳片《守城》後再次擔任男主角。

蕭澤頤在影片中進入了反詐騙協調中心，視察了警員接聽市民救助電話的情況，當他留意到其中一名警員正透過銀行轉介，與一名婆婆通電話，而該名婆婆並不理解為何警員阻止她開設網上戶口，深陷至騙徒的謊言之中，相信自己已被「通緝」，並著當時最高級的負責人聽電話。之後蕭澤頤稱「香港警察係唔會驚嘅」，便接聽了該通電話。

在電話中，蕭仔細了解婆婆的情況，又向她解釋其已陷入了「假冒官員」的電話騙案，即時調動詐騙應變小隊到現場，攔截了與婆婆同行的可疑男子，並下令啟動止付機制，攔截婆婆早上已轉帳的10萬港元，成功拘捕了該名疑犯，並保護了婆婆的金錢及安全。

影片中，蕭亦向商業罪案調查科總警司黃志光了解到，防詐騙協調中心未來會採「入屋」策略，透過不同媒體向市民傳遞防騙的訊息。