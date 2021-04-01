經濟轉差失業率高企　警今年首兩月接獲求職騙案激增4倍

本港經濟轉差，不少港人失業，有騙徒窺準時機訛稱有大量「搵快錢」工作，毋須學歷經驗就能勝任。警方今年首兩個月共錄得85宗求職騙案，較前年同期的17宗激增4倍。商業罪案調查科署理總警司鄭麗淇表示，案件主要涉及「保證金或行政費」的求職騙案，由去年首2個月的11宗，急升5倍至今年同期66宗，涉及款項高達395萬元，較去年只有6萬元，增加60多倍；警方今年初共偵破38宗相關案件，共拘捕7人涉及「串謀詐騙」等罪名。

警方指，以往有關「保證金或行政費」的求職騙案，大都會於街頭作招攬，引誘受害人上當，再要求他們繳付現金，參與課程或購買制服；甚至稱因工作需接觸公司機密文件，因此需繳保證金或行政費才能獲得有關職位。

商罪科總督察陳日淮指出，最近新興一類「刷單」求職騙案，騙徒先於社交平台發文招聘「刷單員」，工作內容為幫助公司增加購物網站銷售額，事後提出退款退貨，就能獲取5至10%的佣金和有關退款。騙徒會要求受害人下載應用程式，繼而將保證金存至指定戶口，有關程式就會顯示金額。騙徒會指示受害人大量購物和退貨，最初會給予受害人「甜頭」以提取佣金，誘使受害人繼續「刷單」；直到完成多宗大額交易時，騙徒就會拖延發放佣金，其後資金全數被騙走，程式更會被刪除。

陳續說，另有騙徒會要求受害人到內地網購網站購物，並將有關購買款項轉匯至騙徒的銀行戶口，就能完成「刷單」；然而，最終騙徒逃之夭夭。警方發現這類工作的面試，不論填寫入職申請表或進行入息審查，均是在Whatsapp等通訊程式完成，僅數分鐘後就「獲聘」。

商罪科高級督察張文瀚表示，騙徒亦會在社交平台招聘「匯款員」，以接收內地匯款。受害人入職前須提交身份證和銀行戶口等個人資料，聲稱用作背景審查，其實是騙徒利用有關資料作私人借貸；繼而聲稱該筆項為公司款項而存入受害人戶口，再匯至另一個戶口，最後受害人無故負債。

警方指今年首2個月就有86名受害人，當中有21%為學生，19%為無業；若以年齡分布，以21至40歲組別佔69%，共有60人，其中損失金額最大一宗案件，涉及一名21歲女子，她去年12月應徵「刷單員」，為騙徒轉帳11次，為賺取5%佣金，即約3.6萬元，更曾自行借貸和透支信用卡，以達成更多「刷單」佣金。大約一個月後與騙徒失聯，最後損失73萬元。

警方呼籲，市民不應入職前就預繳任何費用、保證金或行政費；當求職者接觸有關公司時，可自行查冊了解公司背景和業務性質；切勿輕送報酬優厚的工作，亦不應將個人資料給予對方。為宣揚有關防騙訊息，警方今日起進行一連串「防騙月」宣傳行動，而警務處副處長（行動）蕭澤頤更拍攝一輯短片，宣傳防騙訊息。