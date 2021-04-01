政府調整公司查冊安排　可查閱董事通訊地址等資料

政府擬進一步收緊公眾查冊安排，將不再向公眾提供公司董事的通常住址，以及董事和秘書的完整身份識別號碼，繼前日(30日)指記者不應有特權，政府昨晚(31日)表示，在新查冊安排實施後，所有查冊人士，包括傳媒將可繼續取覽公司登記冊上的董事的資料，當中包括董事個人的通訊地址，以取代現有的個人住址，和部分身分識別號碼，以身份證而言，為字母另加3個數字。

政府指，其他現時可查詢的資料並沒有任何新添的限制。這些資料連同董事的姓名，已足夠讓查冊人士辨認有關董事的身分。有關新安排與國際上其他普通法適用地區的公司法相若。

《公司條例》訂明，公司董事不得將郵政信箱用作通訊地址，董事提供的通訊地址須為具體地址，可用於傳送文件。如遇有文件無法以通訊地址送達有關董事的情況，條例亦已訂明，法院有權命令公司註冊處披露該董事的住址作通訊之用。此外，如通訊地址失效，公司註冊處處長可提供董事的住址讓公眾查閱。

政府表示，相信新查冊安排不會對必要的文件傳送構成阻礙。而在進行盡職審查方面，除了董事個人的通訊地址和部分身分識別號碼，在有需要時，有關人士亦可在獲得該董事授權後向公司註冊處申請查閱其住址及完整身分識別號碼。政府下周五（9日）將整個分階段落實的安排一併徵詢立法會財經事務委員會的意見，讓立法會議員及公眾能夠得悉整個擬議安排。

政府重申，新查冊安排在繼續容許公眾獲取所需個人資料以確定公司的董事和其他主要人員的身分，以及保障個人私隱之間取得了合理平衡。