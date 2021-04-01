東方日報A1：盲推租管劏房　加租迫遷更狼

本港住屋嚴重短缺，逾廿萬基層惟有屈居環境惡劣的劏房，生活苦不堪言。劏房租務管制研究報告昨出爐，揭示全港現時估計多達逾10萬間劏房。報告建議規管劏房租金加幅以15%「封頂」，同時設立「2年+2年租期」的優先續租權。不過，報告無提到規管每份租約起租時的租金（俗稱「起始租金」），以及推行租管時間表，料大批劏房業主可能趁立法前空窗期大幅加租及逐離租客，隨時引發劏房加租潮及迫遷情況。多個團體及議員炮轟報告欠缺「起始租金」，封頂加幅亦訂得太高，大失所望。

政府去年4月委任劏房租務管制研究工作小組跟進劏房規管。該小組昨日向政府提交研究報告，界定只規管出租作居住用途的劏房，小組認為政府應立法對劏房實施適當租務管制，保障基層劏房租客權益。

小組建議政府制訂載有強制性條款的「標準租約」（見表），並強制劏房業主與租客必須簽署。小組建議的租期固定為兩年，租客應有權續租一次，從而得享為期4年的租住權保障。小組同時建議續租時的租金加幅，不得超逾差餉物業估價署發布的私人住宅租金指數（所有類別）於相關期間的百分率改變或15%，並以較低者為準。若差餉物業估價署租金指數的相關改變為負數，則續租時業主須相應減租。

但小組承認，租管可能對劏房租戶有不利後果，例如劏房業主可能趁租管尚未實施，就即時加租和把租客逐離；而實施租管時，業主可能會想方法抵銷租管的衝擊，例如一開始便收取較高租金、向租客索取更大筆按金、濫收款項等，並且業主可能會揀選租客，收入不穩定人士難以租樓，無家可歸。

小組主席梁永祥表示，稍後律政司會擬定租管的立法草案，再交立法會討論，相信政府會盡快通過立法。他稱，明白外界擔心租管立法前有空窗期，在欠缺「起始租金」的情況下業主會趁機大幅加租，令整體租管成效不彰。但他強調，若要推行「起始租金」則需時討論，空窗期恐怕更長。

梁提醒，接下來劏房戶若被業主要求簽訂與小組建議內容相反的租約或協議，應小心考慮。若有業主截水、截電或趕走租客，可能有法律後果。他認為，小組的建議對守法及老實的業主或二房東無影響，而業主將單位分間做劏房投入不少成本，料再拆走劏房成本或更高。

議員麥美娟批評，報告建議租金加幅上限為15%，即等於「叫業主將租金加到15%」，認為將對劏房基層居民造成沉重負擔，她建議劏房租金加幅上限應與公屋看齊，以10%封頂。公屋聯會指，對小組沒有設立「起始租金」感到失望，認為即使目前缺乏劏房租賃市場的全面資料，仍應保留「起始租金」應作長遠的選項，而非全盤否定，認為政府有必要填補政策漏洞。

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