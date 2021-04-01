黎智英涉8.18非法集結案　今早裁決

因涉嫌違反《港區國安法》而被還押的壹傳媒黎智英與另外8名泛民人士，被指於前年8月18日在港島區參與或組織反修例「流水式集會」，而被控組織及參與未經批准集結罪。除區諾軒及梁耀忠認罪外，包括黎智英在內的其餘7名被告均否認控罪。案件於西九龍法院審訊20天後，將於今日(1日)上午10時半裁決。除宣告裁決外，法官今日亦會聽取區諾軒及梁耀忠的求情後判刑。

在法院外，早上8時許已約30人排隊等候入庭旁聽，職員約8時半容許市民進入法院；示威常客「王婆婆」王鳳瑤在庭外揮動英國國旗，又舉起寫上「一國兩制已死」、「法治已死」等字句的道具牌。屯門區議會主席陳樹英於早上約9時15分進入法院旁聽。

本案為區域法院案件，但司法機構特別安排在西九龍法院大樓審訊。是次審訊共傳召了11名證人，大部分是警員。受審的7名被告包括黎智英、李柱銘、何俊仁、李卓人、梁國雄、吳靄儀及何秀蘭。他們被控一項組織未經批准集結及一項參與未經批准集結罪。在開審前，律政司原擬聘用英國御用大律師David Perry帶領控方律師團隊，但有關委聘在英國法律界引起爭議，結果Perry表示關注到有關爭議帶來的壓力、及考慮到來港時強制檢疫的安排，表示審訊在沒有他的情況下應如期進行。結果律政司最終須陣前易帥，改聘本地資深大律師余若海領軍。

控方證供指，由於警方有理由相信民陣在案發當日下午不能控制遊行秩序，所以事前已拒絕民陣的遊行申請，只容許他們在維園舉行集會。惟在當日下午3時許，黎智英等被告卻舉橫額帶頭離開維園，並步行至中環，沿途不斷叫口號。警方為免激起民眾情緒及有人乘機生事，故撒走在場警員，當日亦沒有發出警告或拘捕在場人士。

至於辯方就指稱，警方當日沒有協助疏散人群，眾被告是為了維持公眾秩序，才負起責任帶領群眾離開。審訊時作供的警員均表示，不知道或沒聽過民陣使用「流水式」的字眼，並指當日之所以不曾發生特別的暴力事件，很大原因是基於幸運。控方陳詞時強調，包括黎智英等部分被告，雖無參與制訂遊行安排或宣傳，但在「共同犯罪」原則下，眾被告可以分工合作，而黎等只負責領導遊行角色，仍屬「組織」遊行行為。