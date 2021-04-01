復必泰接種年齡或降至12歲　何栢良憂復活節假後再爆疫

BioNTech「復必泰」疫苗早前一批次因包裝瑕疵需要暫停接種，最快要下周初才有望復打，但其實過去發生多宗市民接種後不適，甚至死亡個案，令人關注2款疫苗安全問題。港大感染及傳染病中心總監何栢良今早(1日)在電台節目表示，德國藥廠BioNTech發表對新冠疫苗的3期臨床研究數據，現時未經同行評審，但藥廠已向歐美提出申請批准將接種年齡下限，由現時的16歲降低至12歲，證明藥廠有信心，估計最終成事機會很大，市民亦很快會在國際醫學期刊中參閱到相關數據。

何續指，藥廠是次的臨床研究共招募了2,260名12至15歲少年，當中一半人接種新冠疫苗，另一半人則注射安慰劑。結果顯示，打疫苗的群組無人受感染，而打安慰劑的群組就有18人染疫。因此他估計BioNTech「復必泰」疫苗對12至15歲人士的保護率，介乎80%至100%。

此外，適逢一連5日的復活節及清明節長假期即將展開，市民都會與親朋外出聚會，何擔心假期後或令疫情出現反彈，呼籲市民，避免「一窩蜂」外出活動或用膳，建議如有必要，市民應選擇在家中聚會，以便自行做好通風和人流管理。

他指出，接種2劑新冠疫苗後14天，保護力才會比較全面和穩陣，建議已接種疫苗的市民，可考慮盡量安排約見同樣已打針的朋友。