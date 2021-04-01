通識科改革易名下學年推行　劉智鵬否認操之過急

課題發展議會昨(3月31日)公布，高中通識科將重新冠名為「公民與社會發展科」。由該議會設立的重新冠名科目委員會，其主席劉智鵬今（1日）表示，根據早前向學校發放的問卷結果顯示，科目名稱「公民與社會發展科」最多人選擇，而他認為新科目名稱貼近課程內容。對於新課程下學年起便推行，他相信教師可趕及暑假時預備，否認操之過急。

改革後的「公民與社會發展科」，課程以香港、國家和當代世界主題為核心，仍屬必修必考，但不設獨立專題探究（IES），學生亦需到內地交流。對於有教師指出，科目何不直接改名為「國民教育」，劉智鵬回應時表示，課程內容並非只談國民教育，認為即使是涉及中國發展的課題，都與國際議題分不開。

劉又認為，中學教師能趕及在暑假期間準備新學年起教授改革後的通識科課程，他認為推行並不會過急，要信任教師。他認為新課程定能減輕教師壓力，亦相信教師有辦法處理課程內的敏感課題，課堂上只需向學生陳述事實，毋須評論或分析複雜的議題。

劉續指，過去通識科發展，對年輕一代構成不理想的影響，認為愈早推行改革課程，愈早「止血」越好。他又指，有初中生對於通識科改革感非常雀躍，因下學年不需要再「攬著一堆公式書、與試題搏鬥」，形容他們是求知，而不是玩問答遊戲，認為教育制度不應該是訓練學生答IQ題，以一堆難題為難學生。