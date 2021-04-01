律政司青黃不接　刑事檢控專員輪住做　議員憂影響檢控質素

律政司被指青黃不接，隨着刑事檢控專員梁卓然去年底離職，此職位由刑事檢控科的副刑事檢控專員「輪流署任」。政府今日(1日)刊憲公布，律政司副刑事檢控專員兼首席政府律師楊美琪，今日起出任署理刑事檢控專員，至今年6月30日止。有議員直斥律政司為何一直未有「坐正」刑事檢控專員的人選，質疑「係咪律政司冇精英可處理刑事案件」，又憂心檢控進度及質素備受影響，冀望律政司向公眾交代及做好接班工作。

前律政司刑事檢控專員梁卓然，曾透露與律政司司長鄭若驊意見不合，他於去年7月向律政司司長提出請辭，並於同年12底離職。當時由律政司副刑事檢控專員兼資深大律師譚耀豪接替離任的梁卓然，出任署理刑事檢控專員，而其署任期至昨日完結。

緊接其後的署任刑事檢控專員楊美琪，原本為副刑事檢控專員(特別職務)，根據律政司網站顯示，其職位已由周天行署任。至於其餘4名副刑事檢控專員人事亦有變動，譚耀豪、高寶翠分別出任及署任副刑事檢控專員。

本身是執業大律師的議員容海恩指出，刑事檢控專員職責相當重要，加上近期多有涉及社會運動的敏感案件，她形容如今是關鍵時刻，不解為何律政司此時卻遲遲未能「搵人坐正」此職位，無疑令人有感律政司青黃不接，「明明由梁卓然離任至今應有足夠時間畀律政司搵新人或（晉）升舊人」。容擔心此情況下會令檢控進度有所延誤，影響檢控質素，「進度延誤容易對證人及被告都不利」。她促請律政司加快處理此等人手問題，同時有需要向公眾交代未有「坐正」人選會否影響律政司及檢控工作，避免市民有不必要的憂慮。