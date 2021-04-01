團體批政府將民怨歸咎通識科　逾半受訪者反對課程改革

政府對高中通識教育科進行「殺科式」改革，包括將重新冠名、課程減半、更改考試評核方法等。有民意調查發現，超過60%受訪者反對刪去部分政治參與議題；另有逾半人反對重整及刪減課程內容。有團體形容政府是將年輕人對政府施政的不滿歸咎於通識科，而要「開刀動手術」抹殺過去的課程發展。

機構香港民意研究所於上月26日至30日訪問近5,000名市民。對於通識科改革建議刪去部分民生及社會政治參與議題，調查發現有62%的受訪者反對，另有22%人則支持；此外，有54%人反對重整及刪減課程內容至原有的一半，30%則表示支持刪減。

對於建議增加大量有關國民身份認同的內容，有48%受訪者反對，35%表示支持。另外，政府早前指通識科自第一天起已出現問題，調查發現有45%受訪者不同意此說法，另有33%的受訪者表示同意。

任教通識科的教育專業人員協會(教協)理事張銳輝批評，政府將市民對政府施政的不滿，以及年輕人的看法歸咎於通識科，由上而下地矮化課程，抹殺過去的課程發展。對於政府希望藉着通識科改革修補問題，他認為政府實質是為往後製造更多問題，並指科目改革正正反映社會環境急劇變化，官員不惜為應對政治任務，犧牲下一代的福祉。另一位通識科教師蔡建成則形容科目改革是「改造手術」，白色恐怖於教育界中瀰漫，帶來寒蟬效應。對部分前線教師造成沉重壓力，而決定轉行。