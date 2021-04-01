浸大研究發現豬膽酸可控制血糖　有效預防糖尿病

浸大一項研究發現，人體用以消化和吸收脂肪的膽汁酸中，有一種稱為豬膽酸，可作為二型糖尿尿病的有效風險指標，且還發現豬膽酸能有效調節血糖水平及預防糖尿病，研究結果已刊登於國際科學期刊《細胞代謝》(Cell Metabolism)及《自然通訊》(Nature Communications)。

浸大研究團隊分別從兩項大型研究中，包括「上海肥胖研究」和「上海糖尿病研究」搜集數據，前者審視了1,107名參加者血清的膽汁酸成分，他們分成健康及身形清瘦、健康及身形肥胖、肥胖並患有二型糖尿病中3個類別，發現在健康及身形肥胖，以及肥胖且患有二型糖尿病兩個組別的人中，其血清的豬膽酸水平明顯較低。

至於後者則分析了132名健康人士參與者血清的膽汁酸，他們經過10年後，86人出現代謝健康問題，46人仍然健康，從中發現代謝健康問題的參加者，比起仍健康的參加者，其豬膽酸水平明顯較低，反映豬膽酸水平能有效預測代謝綜合症，例如糖尿病。

另外，研究人員又透過實驗發現，實驗組豬隻的膽酸抑制30%，豬隻的血糖水平比起控制組豬隻上升了30%，研究人員其後再為實驗組豬隻注射豬膽酸，牠們的血糖水平隨即回落，而豬膽酸亦能有效刺激細胞GLP-1的分泌，增加胰島素的製造，從而調節血糖水平

浸大中醫藥學院講座教授覃偉表示，相關研究成果證明豬膽酸能夠控制血糖水平，並在細胞層剖析豬膽酸如何成功控制血糖水平的機制，在用於預測和治療二型糖尿病方面，有極大的開發潛力。