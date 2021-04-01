6電視台今起新舊發射頻率同步廣播　通訊辦籲業主調整天線系統

為配合今年12月1日起轉用新發射頻率，6個數碼電視節目台由今（1日）至11月30日同步使用現行和新發射頻率進行廣播（同步廣播），通訊事務管理局辦公室呼籲業主或物業管理者在這段期間調整大廈的公共天線系統，並通知住戶是否需要使用其數碼地面電視接收器材重新搜尋節目台，以繼續接收有關節目台的訊號。

通訊辦指出，各公共屋邨、大廈及工商業大廈一般都是使用公共天線廣播分配系統或大廈內同軸電纜系統（公共天線系統）接收電視訊號，視乎個別系統的設計，可能需要作出調整以接收新的發射頻率。

通訊辦續稱，使用自設天線的住戶（包括居村屋、平房、唐樓的住戶）在同步廣播期間可如常接收現有的數碼電視節目台，若住戶於12月1日凌晨後未能收看上述任何一個節目台，可使用其數碼地面電視接收器材重新搜台，以繼續接收相關節目台，所有數碼電視節目台的選台編號維持不變。

6個數碼電視節目台為電視廣播有限公司的翡翠台81、香港電視娛樂有限公司的ViuTVsix 96和ViuTV 99，以及香港電台的港台電視31、港台電視32和港台電視33。