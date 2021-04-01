民研協助民主派初選被搜查　警方暫不開封資料

民主派早前發起「35+」初選投票，55名民主派涉違反《港區國安法》被捕，警方於今年1月曾到負責設計初選系統的香港民意研究所（民研）調查。民研認為警方檢走的文件均與案件無關，正與律政司商討，而警方暫時不會開封資料。

民研今日(1日)召開記者會，指已諮詢法律意見，認為警方並無授權檢取新聞材料，故正與律政司討論訂立「共同檢查被檢取物品」規程。律政司表示不同意，但暫時願意在完成討論前，不會開封及檢視搜得的新聞材料。

此外，早前有報道指民研涉嫌涉洩露初選投票人的個人私隱。主席鍾庭耀表示，經過多月與個人私隱專員公署的交涉，公署於去年12月底已向民研發出公函 ，認為所交代的資料已經足夠，決定暫時不會再調查個案，意味事件告一段落。

民研指因應社會法律環境的改變，一直檢視營運方法，包括將更改研究資料的保密政策，會由保存6個月縮短為3個月，之後再研究縮短至1個月。鍾庭耀形容要付出很多代價，對測試及核實工作造成影響，但希望令受訪者更安心。另外，民研於灣仔的辦公室將於本月底結束營運，而黃竹坑的總部會進行擴充，以便日後集中工作，強調並不涉及財政壓力。