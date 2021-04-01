華永會將軍澳新建7.2萬龕位　首項目料3年後落成

香港骨灰龕位不足已非新鮮事，華人永遠墳場管理委員會今日(1日)宣布，預計於3年內新增近9萬個骨灰龕位。行政總監麥鉅然表示，正計劃在將軍澳華人永遠墳場興建一座6至7層高的靈灰安置所，預計可提供7.2萬個龕位，預計2024年中後期分階段落成，現時設計已完成，正準備動工。

麥表示，另在柴灣華人永遠墳場第15至18段，提供1,683個普通龕位與6,381個家族龕位，合共8,064個新骨灰龕位(禁香)將於今年4月12日起接受認購申請。至於在荃灣華人永遠墳場亦會新增8,700個新骨灰龕位，預計在明年年中落成。

華永會又宣布，在將軍澳華人永遠墳場第16至17地段建立第二個佔地1,060平方米的撒灰紀念花園，可提供超過4800個撒灰位，當中有約600個為未滿24周離世的嬰兒而設、約1500個為「無言老師」、「大體老師」等人士、約2,600個是為公眾人士而提供服務，預計在今年年底正式投入服務。

對於清明節的安排，將軍澳華人永遠墳場在清明節當日(4日)與11日會全日封路，而2、3、5、6、10日則提供巴士服務。柴灣華人永遠墳場方面，則會在3、4、5日全面封路，而2、6、11日會有小巴服務。有見及此，華永會會安排4輛如高爾夫球車的電動車免費接載長者、傷健人士等，前往將軍澳與柴灣墳場內掃墓，每次可接載4名市民，前者每20分鐘一班車，途經高超道入口至第2段等；後者每40分鐘一班，途經由第二靈灰閣至第25段，但要先電話預約或即場登記。電動車由去年起開始試行，如受歡迎會考慮再增加。

而該會轄下位於柴灣、將軍澳、香港仔、荃灣的華人永遠墳場，將於清明節當日開放時間為上午7時至下午6時半。麥鉅然預計，建議市民應盡量分散在節日前後日子前往拜祭，又要掃墓人士戴上口罩，縮短逗留時間等。