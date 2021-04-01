30萬劑復必泰疫苗明抵港　下周一起恢復接種工作

BioNTech「復必泰」疫苗早前一批次出現包裝瑕疵，本港於上周三(3月24日)需要暫停接種。公務員事務局局長聶德權今午(1日)表示，藥廠今日已提交了中期調查報告，疫苗並無品質及安全問題，而新一批為數約30萬劑的復必泰疫苗會於明日(2日)抵港，港府決定下周一(5日)起恢復接種計劃，原本已預約當日接種市民，可按原定時間到中心打針。

他指，復必泰疫苗至今已暫停了接種12日，受影響的預約接種人士有18.3萬人，當中3萬人預約接種第2針。港府將作出特別預約接種安排，若已預約本月5日或之後接種的市民，可按原定日期及時間接種，毋須重新預約；而原本預約了4月4日或之前接種的人，政府會在本月5日至10日的其中一日預留時間為他們接種第2針。至於預約3月24日至4月4日接種第1針的人，當局會為他們安排新的接種時間，市民會於4月2日起會陸續收到預約通知。

此外，本港至今累計有50.5萬人接種新冠疫苗，當中46.1萬人已接種第1針，佔16歲以上人口的7%。

衞生署署長陳漢儀表示，藥廠提交的報告指已進行根本原因調查，復必泰疫苗的包裝瑕疵是封裝程序遇到超低溫環境而產生，因藥樽有膠塞及金屬環封口，藥樽在攝氏負70度下儲存時，令膠塞的彈性受到影響，金屬環若未能適當地固定膠塞，會令空氣滲入藥樽；當藥樽解凍時，藥樽的膠塞會回復彈性，瓶內的氣體遇到溫度上升，會增加氣壓超出正常情況，因而導致有滲漏或鬆脫。