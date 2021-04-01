環保署深水埗推「好好斗App」先導計劃　預約集運建築廢料

建築工程廢料量大，環境局局長黃錦星今日（1日）發表網誌，指環保署與業界集思廣益，推出業界主導的環保斗自願管理制度，期望善用創新技術並加強業界協作，提升減廢成效及社會效益。今年2月環保署在深水埗區開展了「好好斗App」先導計劃，由回收基金資助並業界主導，「好好斗App」以集運形式收集概念，透過手機App預約服務，便利裝修業界妥善處置小量建築廢料。

黃錦星表示，「好好斗App」操作簡易，在先導計劃下，裝修工友只需用手機App預約時間，揀選分布於深水埗及長沙灣一帶的12個預設路邊收集點。過程中，工友需預先將建廢分類，因為惰性建廢收費相對便宜，初步定價每公噸71港元，而非惰性建廢則約3倍價錢，初步定價每公噸200港元。預約時間到，工友便可把建廢送到自選預約收集點，上磅量重，用「八達通」付款，只消數分鐘交易便順暢完成。

另一方面，就加強管理和便利建築廢料收集環保斗的作業，政府已成立「管理路旁環保斗聯合工作小組」，推動改善環保斗管理。黃錦星指，工作小組會在本財政年度資助業界改裝約300個應用於路旁收集建廢的在用環保斗，使它們符合道路安全及環保要求，並增加市場上獲認證環保斗的數量。政府將繼續資助業界改裝環保斗，並預計於2022-23財政年度完成環保斗的認證工作。