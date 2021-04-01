梁式芝書院前教師涉騙學校530萬元　被告暫毋須答辯

梁式芝書院一名前教師，涉嫌在2016年至2020年期間，透過更新學校設施、盜竊及使用虛假文書，詐騙學校約530萬港元。案件今（1日）在東區法院提訊，被告暫毋須答辯，案件將於4月22日轉介至區域法院再訊，期間被告獲准以現金2萬港元保釋。

38歲被告蔣怡興，現時無業，他被控18項控罪，包括10項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件罪、5項盜竊罪及3項使用虛假文書的副本罪，指稱罪行分別發生於2016年5月4日至2020年3月25日之間。

該10項代理人意圖欺騙其主事人而使用文件控罪指，被告身為該校的教員，在處理學校設施更新等事務期間，提交有關書面報價、投標摘要或利益衝突申報書等文件時，上載有虛假、錯誤或欠妥的陳述，明知而誤導該校法團校董會。這些設施更新包括構建一個歷史畫廊、安裝課室白板、更換LED燈管、學生椅子、課室窗簾、供應及安裝鋁板，共涉及128萬港元。

5項盜竊罪則指他偷竊5項據法權產，即兩間銀行欠該校法團校董會的5筆債項，合共超過370萬港元，以上均屬該校法團校董會的財產；3項使用虛假文書的副本罪則指他曾使用一份看來是該校所接受的報價單的副本、一封看來是由該校校長發出的信件副本、以及一份看來是由一名項目工程顧問發出的付款證明書副本。