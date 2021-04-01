復活節假期續炎熱　天文台料最高氣溫達34°C

剛踏入4月，春季尚未結束，炎夏迅即將至。香港天文台表示，今年3月香港較少受來自北方的冷空氣影響，天氣異常溫暖，本港上月平均最高氣溫為攝氏24.8度，而平均氣溫為攝氏22度，平均最低氣溫為攝氏20.2度，三者均創下1884年有記錄以來，3月的最高紀錄。天文台預測復活節假期期間，天氣將會持續炎熱，而明日（2日）預計市區最高氣溫為攝氏30度，周六及周日清明節的最高氣溫預計為攝氏31度。按天文台最高溫度概率預報顯示，周六氣溫有可能升至攝氏34度的高溫。

踏入4月，天文台預測明日展開的復活節假期，隨着高空反氣旋在未來2、3日逐漸增強，華南沿岸普遍晴朗及天氣炎熱，未來數日大致天晴及炎熱。一股清勁至強風程度的偏東氣流會在下周初影響廣東沿岸。而一道雲帶會在下周中後期為華南帶來有雨的天氣。

天文台早前亦指，炎熱天氣出現於3月下旬至4月上旬並不常見，過去30年（1991-2020年）天文台平均分別只有0.3天及1.3天達「炎熱」水平，即最高氣溫在攝氏28度或以上。如果一眾市民想趁復活節假期期間外出，就記緊留意炎熱的天氣，進行戶外活動時記緊補充水份和防曬準備。