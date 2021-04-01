兒童戶外遊樂場今重開　不少家長帶小朋友放電

第四波新冠肺炎疫情緩和，港府逐步放寬社交距離措施，今(1日)起重開戶外兒童遊樂設施，明日(2日)則重開35個公眾游泳池以及部分泳灘，後日(3日)亦會重開32間小型圖書館。有家長表示，重開遊樂設施感到高興，因為可以給小朋友「放電」，快樂地度過復活節長假期。

康樂及文化事務署早前公布重開一系列康樂設施，包括戶外兒童遊樂設施今日重開，明日重開35個公眾游泳池以及部分泳灘，泳池入場人數不得超過30%，泳灘則不得進行多於4人的群組聚集。此外，32間小型圖書館亦於後日重開。市民進入體育場所、游泳池、表演場地、博物館和公共圖書館前必須利用手機掃描「安心出行」二維碼，或登記個人資料。

東網記者今早到其中一個戶外遊樂場視察，發現部分設施仍未完全開放，如滑梯設施已開放，但鞦韆位置仍遭封綁，不准玩樂，現場告示提醒市民遊人如有病徵，便不應進行遊樂場，以及遵守4人禁聚令。

市民林太表示，今早朝帶同5歲女兒到遊樂場玩，她並不知道遊樂場今日重開，因為沒有留意新聞，只是巧好女兒來玩，對於重開都感到開心，「小朋友比較多精力，可以比佢哋跑下玩下」。被問到會否害怕染疫，她說若人太多便會離開，且不會讓女兒在玩耍時除下口罩，自己亦帶有消毒用品清潔。