港大發現抗癌藥物可減輕新冠病毒炎症反應　有助改善臨床治療

美國西奈山（Mount Sinai）的研究人員與港大醫學院科學家發現，一種常見而價格低廉、並針對炎症基因的藥物，可減低小鼠感染新冠病毒的發病率與死亡率。該項藥物托普樂肯（TPT）是第一型拓撲異構酶（TOP1）的抑制劑，可在小鼠感染病毒後長達4天，仍可抑制其炎症基因，相關研究結果已在國際期刊《細胞》發表。

研究團隊指出，其他治療新冠肺炎的抗炎劑效果不太顯著，因它們針對單一的炎症調解劑如IL-6、IL-1，或特定的基因表達編程。免疫系統的過度反應在新冠肺炎病人的肺部尤其常見，當中可導致受感染部分白血球氾濫，造成炎症，甚至肺部組織受損、器官衰竭及死亡。因此減輕病人的炎症反應，有助改善其臨床治療效果。

港大醫學院微生物學系科學主任莫頴兒表示，托普樂肯是天然產物，價格又便宜，亦是獲美國食物及藥物管理局（FDA）批准使用的抗癌藥物，而研究亦顯示托普樂肯可以減輕感染了新冠肺炎倉鼠的過度炎症併發症或細胞因子風暴。